Ксения Собчак призналась, что начинает нервничать из-за более молодых соперниц

В комментариях под постом разгорелась жаркая дискуссия, но в одном все комментаторы сходятся: молодые девушки более наивны и открыты, не обременены житейскими проблемами и почти всегда в хорошем настроении.

Многие принялись успокаивать Ксению: «Ой ли Ксения, вам ли нервничать. Я в свои 53 не нервничаю и всё . А в Европе так вообще отбоя нет», — поделилась одна из подписчиц. Поддержала подругу и певица Глюкоза: «У тебя все уже сложилось», — написала она.

Сейчас Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Этот брак стал для звезды вторым. Они сошлись после разрыва со своими вторыми половинками: журналистка рассталась с актером Максимом Виторганом, а режиссер прекратил отношения с Дарьей Мороз. Собчак прожила с Виторганом 6 лет, после чего супруги развелись. Ксения назвала причиной разрыва разные интересы. У пары остался сын Платон.