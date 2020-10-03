Ксения Собчак призналась, что начинает нервничать из-за более молодых соперниц
Фото: Instagram/ @xenia_sobchak
Вопрос о том, почему взрослые мужчины часто выбирают себе в жены девушек намного моложе, волнует многих женщин. Вот и Ксения Собчак не стала исключением. В своем Инстаграм телеведущая поделилась мыслями и опасениями по этому поводу.
«Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для «второго брака» двадцатилетних девушек. Разные поколения, разные книги и интересы... Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины? А то 39 скоро, я начинаю нервничать!!!» — написала Ксения.
В комментариях под постом разгорелась жаркая дискуссия, но в одном все комментаторы сходятся: молодые девушки более наивны и открыты, не обременены житейскими проблемами и почти всегда в хорошем настроении.
Многие принялись успокаивать Ксению: «Ой ли Ксения, вам ли нервничать. Я в свои 53 не нервничаю и всё . А в Европе так вообще отбоя нет», — поделилась одна из подписчиц. Поддержала подругу и певица Глюкоза: «У тебя все уже сложилось», — написала она.
Сейчас Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Этот брак стал для звезды вторым. Они сошлись после разрыва со своими вторыми половинками: журналистка рассталась с актером Максимом Виторганом, а режиссер прекратил отношения с Дарьей Мороз. Собчак прожила с Виторганом 6 лет, после чего супруги развелись. Ксения назвала причиной разрыва разные интересы. У пары остался сын Платон.
Фото и видео: Instagram_
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