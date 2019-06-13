Собчак, Богомолов и Виторган встретились на «Кинотавре» на премьере фильма «Давай разведемся»

Режиссер Анна Пармас представила на «Кинотавре» комедию «Давай разведемся», главную роль в которой сыграла Анна Михалкова. Премьеру картины посетили Надежда и Анна Михалковы, Дмитрий Дюжев, Аглая Тарасова, Александра Бортич и многие другие. В числе гостей были Ксения Собчак и Максим Виторган, недавно объявившие о своем разводе. На мероприятии они появились по отдельности, а в зале Ксения сидела вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым, который на красной дорожке фотографам не позировал.