Счастливые и красивые: Собчак и Богомолов, Андреева и Бондарчук, Бортич с новым возлюбленным и другие знаменитости посетили торжественный ужин в честь жюри «Кинотавра»

В минувший вторник, 11 июня, у бассейна в Hyatt Regency Sochi состоялся торжественный ужин в честь жюри 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Территория была украшена огненными декорациями, повторяющими стиль официальной символики кинофестиваля.

Атмосферой уютного праздника насладились Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Александра Бортич с новым возлюбленным, Анна и Надежда Михалковы, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, и многие другие знаменитости.