Ходченкова, Собчак, Михалкова и другие звезды на открытии кинофестиваля «Кинотавр — 2019»

Ксения Сочак появилась на красной дорожке в компании Игоря Верника, на самой церемонии она уже была в сопровождении Константина Богомолова. Ксения Раппопорт появилась на церемонии с Леонидом Ярмольником, а ее экс-возлюбленный Юрий Колькольников — в одиночестве. Янина Студилина позировала фотографам вместе с супругом Александром Роднянским-младшим, а Павел Прилучный — с супругой Агатой Муцеинице.