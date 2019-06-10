Ходченкова, Собчак, Михалкова и другие звезды на открытии кинофестиваля «Кинотавр — 2019»

Ксения Сочак появилась на красной дорожке в компании Игоря Верника, на самой церемонии она уже была в сопровождении Константина Богомолова. Ксения Раппопорт появилась на церемонии с Леонидом Ярмольником, а ее экс-возлюбленный Юрий Колькольников — в одиночестве. Янина Студилина позировала фотографам вместе с супругом Александром Роднянским-младшим, а Павел Прилучный — с супругой Агатой Муцеинице.
Фото: Starface
Возглавляющий жюри Константин Хабенский на открытии фестиваля упомянул уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным», — заявил актер.
Фото: Starface
В этом году в жюри, возглавляемое Константином Хабенским, вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гиинеишвили, сценарист Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская. В жюри короткого метра под председательством актрисы Анны Михалковой — писатель Михаил Зыгарь, сценарист Наташа Меркулова, актер Александр Паль и сценарист Алексей Чупов.
Фото: Starface
Фильмом открытия фестиваля стала картина Валерия Тодоровского «Одесса», главные роли в которой сыграли Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Ирина Розонова, Евгения Брик и Вероника Устимова.
Текст: Роман Страстный
Фото: Starface
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