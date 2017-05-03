Скандальный развод с Джоли дался Питту очень тяжело. Он сильно похудел, поседел и стал выглядеть на несколько лет старше. Однако в последнее время Брэд все же начал постепенно приходить в себя, посещая светские мероприятия.

Так, 16 мая актер пришел на шоу Стивена Колберта The Late Show with Stephen Colbert, чтобы представить свой новый фильм «Машина войны», где ему досталась одна из главных ролей. Многие поклонники Питта отметили, что он стал выглядеть гораздо лучше и счастливее. Однако были и те, кто не оценил наряд звезды, сравнив Брэда с дедушкой и высмеяв его мешковатые штаны и клетчатую рубашку, которые кажутся слегка великоватыми.

«Такое ощущение, что он купил эти вещи в бюро находок, потому что ничего из этого ему не подходит и не сочетается вместе. Мне кажется, развод стал сильным ударом для него», — высказался звездный стилист Хоса Родригес.

В тот же день папарацци снова удалось застать Брэда, но уже на самой премьере его новой картины. Питт надел белую рубашку, черный пиджак и такого же цвета штаны, которые из-за своего размера держались на нем лишь благодаря ремешку.

К слову, недавняя фотосессия не на шутку взволновала общественность, а некоторые и вовсе пришли к выводу, что актер находится в тяжелой депрессии, ведь на снимках Питт выглядел очень изможденным и исхудавшим. Сам Брэд в разговоре с Associated Press попытался успокоить обеспокоенных фанатов, заявив, что у него нет мыслей о самоубийстве.

Публикация от GQ (@gq) Май 2 2017 в 6:17 PDT

«Я не самоубийца или что-то в этом роде. В мире по-прежнему много красоты и много любви. Много любви предстоит дать. Все в порядке. Это просто жизнь», — сообщил актер. Как пишет портал WMJ.ru, Питт также вспомнил свое недавнее интервью для GQ, где признался в алкогольной зависимости.

«Скрывать мне нечего. Мы люди, и человеческие состояния очень интересны мне. Если о них не говорить, то изменений к лучшему не будет», — заключил Брэд.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com, instagram.com