«Сногсшибательная»: Глюкоза показала дерзкий образ

На снимке звезда позирует в боди с завышенной талией, кстати сейчас это очень модный тренд, и в уютных молочных джоггерах, к которым мы уже все так привыкли за время карантина и внесли этот атрибут одежды в повседневную жизнь.

Наталья обворожительно улыбается и смотрит прямо в камеру. Артистка сделала красивую укладку и макияж в стиле смоки айз в коричневых оттенках, а красоты образу добавил алый маникюр селебрити, который отлично дополнил образ.