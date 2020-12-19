«Сногсшибательная»: Глюкоза показала дерзкий образ
Фото: @glukozamusic / Instagram
На снимке звезда позирует в боди с завышенной талией, кстати сейчас это очень модный тренд, и в уютных молочных джоггерах, к которым мы уже все так привыкли за время карантина и внесли этот атрибут одежды в повседневную жизнь.
Наталья обворожительно улыбается и смотрит прямо в камеру. Артистка сделала красивую укладку и макияж в стиле смоки айз в коричневых оттенках, а красоты образу добавил алый маникюр селебрити, который отлично дополнил образ.
Образ знаменитости произвел фурор в Сети. Поклонники исполнительницы хита «Снег идет» осыпали ее комплиментами в комментариях.
«Шикарная, как всегда!», «Сногсшибательная», «Какая красивая!», «Любимая красотка», «Ослепительная!», «Фигура, у вас потрясающая фигура!», «До чего же ты фантастическая! Обожаю!», «Какая же вы крутая!», — написали восторженные фолловеры.
А вам понравился образ Натальи Ионовой? Делитесь своими ответами в комментариях!
К слову, недавно мы писали о том, что изящная Глюкоза блеснула стройными ногами в атласном платье-комбинации.Певица похвасталась стильным look'ом в Instagram. Звезда показала полную готовность к приближающимся праздникам и продемонстрировала публике красивую, нарядную елку.
Фото видео: @glukozamusic / Instagram
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