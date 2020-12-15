«Принцесса»: Глюкоза показала уютную домашнюю фотосессию в белом платье и носочках
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/
Певица Глюкоза порадовала своих подписчиков уютным и милым домашним образом. В белом платье девушка позирует на кровати, а теплоты фотографии добавляют белые носочки. В подписи к посту певица рассказала о своем новогоднем настроении:
«Мне кажется, что первым моим желанием на новый год будет выспаться в январе как принцесса. Какие предложения по второму желанию?», — рассказывает Наталья.
Подписчики отметили, что очень хотели бы услышать новую песню и отметили, что девушка, как обычно, безупречна:
«Ай прелесть, ну вот же она фантастически волшебная мечта, мисс умопомрачение неземная красота, умопомрачительная девочка моя», «Красивая», «Наташа, ты красотка новых хитов», «Рыбка моя», «Выглядите шикарно», «Наташка принцесса», «Наташенька, как же Вам идёт эта цветовая гамма. Вы красивее всех принцесс на свете», «Оставаться такой же красоткой!)», «Каждый раз смотрю на Вас и восхищаюсь! Какая же Вы красивая!», «Отдохни на праздниках, как следует, набирайся творческих вдохновений для новых песен и проектов, счастья и благополучия в наступающем году».
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой
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