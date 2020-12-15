«Принцесса»: Глюкоза показала уютную домашнюю фотосессию в белом платье и носочках

Певица Глюкоза порадовала своих подписчиков уютным и милым домашним образом. В белом платье девушка позирует на кровати, а теплоты фотографии добавляют белые носочки. В подписи к посту певица рассказала о своем новогоднем настроении:

«Мне кажется, что первым моим желанием на новый год будет выспаться в январе как принцесса. Какие предложения по второму желанию?», — рассказывает Наталья.