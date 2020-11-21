«Снегурочка»: Стеша Маликова в нежном образе очаровала подписчиков

В кадре звездапоказывает чарующую и очень радостную улыбку.

В комментариях все отметили красоту и нежность инстадивы. Поклонники сразу же наградили ее заслуженными комплиментами.

«Красавица зима и Стеша», «Стильная крошка!», «Очень нежная улыбка», «Очаровашка», «Вы просто восхитительны», «Снегурочка наша», «Выглядите очень красиво и модно», «Вы очень стильная», «Прекрасна, как весенний цветок», «Волшебное сочетание голубого и белого», «Какая лучезарная улыбка, даже приятно на душе становится», «Снежная красавица», – пишут ей восторженные фолловеры.