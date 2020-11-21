«Снегурочка»: Стеша Маликова в нежном образе очаровала подписчиков
Фото: @steshamalikova / Instagram
На днях в Москве выпал первый снег, многие звезды отправились гулять по заснеженным улицам. Так и знаменитая блондинка Стефания прогулялась по парку столицы и сделала несколько снимков. На них она позирует в нежном женственном образе. Девушка запечатлена в длинном голубом пальто, белой футболке и модных прямых джинсах. В качестве дополнения к тотал луку Стеша надела шарф небесного оттенка.
В кадре звездапоказывает чарующую и очень радостную улыбку.
В комментариях все отметили красоту и нежность инстадивы. Поклонники сразу же наградили ее заслуженными комплиментами.
«Красавица зима и Стеша», «Стильная крошка!», «Очень нежная улыбка», «Очаровашка», «Вы просто восхитительны», «Снегурочка наша», «Выглядите очень красиво и модно», «Вы очень стильная», «Прекрасна, как весенний цветок», «Волшебное сочетание голубого и белого», «Какая лучезарная улыбка, даже приятно на душе становится», «Снежная красавица», – пишут ей восторженные фолловеры.
Фото и видео: @steshamalikova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!