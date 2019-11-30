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«Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив»: Стеша Маликова устроила зажигательные танцы с отцом

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Стефания и Дмитрий Маликов

Фото: Instagram Стефании Маликовой

Дочь Дмитрия Маликова поделилась забавным видео с папой.

Дмитрий Маликов не только талантливый музыкант, но и примерный отец. Поклонники артиста восхищаются его жизненной энергией и чувством юмора, а некоторые уверены, что годы над ним не властны. У певца есть маленький сын Марк, которому скоро исполнится два года, и 19-летняя дочь Стефания. Накануне вместе с наследницей Дмитрий посетил свадьбу друзей, на которой Стеша стала обладательницей букета невесты. «Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив», — подписала девушка видео зажигательных танцев с отцом. Этот же ролик появился и в Instagram Маликова: «Танцую до упаду!)))».

«Классно, зажигательно танцуете ты, Стешуль, и твой замечательный и талантливый папа», «Какие красивые! Несколько раз пересмотрела!», «Стеша очень красивая ❤️ просто реально мама+папа в одном лице», «Столько позитива», «Такие классные и веселые дочка и папа», «Папулька- зажигалочка», «Обалденная семья», «Всем бы такого папу ❤️», «Стеша, вы просто супер с отцом танцевали», «Какие вы клевые)», «Спасибо большое за весёлое видео, Стеша! Вы супер!», «Самый талантливый и стильный папа в мире со своей очаровательной дочкой», — обсуждают видео фолловеры Стефании.

А вам понравились танцы Дмитрия и Стеши Маликовых?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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