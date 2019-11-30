«Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив»: Стеша Маликова устроила зажигательные танцы с отцом

«Классно, зажигательно танцуете ты, Стешуль, и твой замечательный и талантливый папа», «Какие красивые! Несколько раз пересмотрела!», «Стеша очень красивая ❤️ просто реально мама+папа в одном лице», «Столько позитива», «Такие классные и веселые дочка и папа», «Папулька- зажигалочка», «Обалденная семья», «Всем бы такого папу ❤️», «Стеша, вы просто супер с отцом танцевали», «Какие вы клевые)», «Спасибо большое за весёлое видео, Стеша! Вы супер!», «Самый талантливый и стильный папа в мире со своей очаровательной дочкой», — обсуждают видео фолловеры Стефании.

А вам понравились танцы Дмитрия и Стеши Маликовых?