«Вколола в губы гиалуронку»: косметолог рассказала о перемене во внешности 19-летней Стеши Маликовой

Стефания Маликова не устает отрицать, что не раз увеличивала губы. «Вы издеваетесь? Я ничего никогда никуда не качала и не собираюсь этого делать», — недавно резко ответила она в своем Instagram на один из вопросительных комментариев интернет-пользователей. Однако косметолог Мадина Байрамукова уверена, что девушка лукавит.

«Стефания увеличивала губы, они стали более сочными. К этому выводу можно прийти, если анализировать ее фото в юном возрасте и нынешние. Скорее всего, использовались препараты на основе гиалуроновой кислоты, гель низкой плотности. Подобное вмешательство не портит внешности девушки: «обновленные» черты гармонично смотрятся на ее миловидном лице», — поделилась своим мнением специалист с журналом StarHit.