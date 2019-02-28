«Вколола в губы гиалуронку»: косметолог рассказала о перемене во внешности 19-летней Стеши Маликовой

Стефания Маликова не устает отрицать, что не раз увеличивала губы. «Вы издеваетесь? Я ничего никогда никуда не качала и не собираюсь этого делать», — недавно резко ответила она в своем Instagram на один из вопросительных комментариев интернет-пользователей. Однако косметолог Мадина Байрамукова уверена, что девушка лукавит.
«Стефания увеличивала губы, они стали более сочными. К этому выводу можно прийти, если анализировать ее фото в юном возрасте и нынешние. Скорее всего, использовались препараты на основе гиалуроновой кислоты, гель низкой плотности. Подобное вмешательство не портит внешности девушки: «обновленные» черты гармонично смотрятся на ее миловидном лице», — поделилась своим мнением специалист с журналом StarHit.
Дмитрий и Елена тем временем не комментируют изменения в облике дочери, да и сама она предпочитает больше не высказываться на этот счет в своем Instagram. С другой стороны, похоже, Стеша и не думает скрывать бьюти-процедуры — на днях она опубликовала селфи крупным планом, на котором отлично видны ее более полные губы.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram