Серия фотографий, которые опубликовала в своем блоге старшая дочь Дмитрия Маликова, очаровали ее подписчиков. «Мой ласковый и нежный тигреныш», — написала Стефания. «Классная фотография с братиком Марком», «Вы такие милые! Видно, что брат и сестра, очень похожи», «Сладкие какие», «Солнышки», «2 ангела просто», «Представляю, как весело у вас теперь дома», «Стеша очень красиво смотрится в роли мамочки», «Очень красивая девушка, на маму похожа», «Маркуша прелесть! На папу похож», «Вот они — гены», «Очень похож на родителей», — обсуждают в комментариях.Сын Марк, которому сейчас 2 годика, родился у Дмитрия Маликова накануне его 48-летия. Сразу после его появления на свет ходили слухи, что настоящей мамой мальчика является именно Стеша, однако семья опровергла эти вымыслы. Сам артист заявлял, что готов к рождению внуков, однако рекомендовал дочери повременить с этим вопросом и найти хорошего кандидата в отцы своим будущим детишкам, с которым у нее будут взаимные чувства.А как считаете вы, на кого из членов семьи больше похож малыш? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!