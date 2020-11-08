«Снегурочка»: Катерина Шпица показала первые фото с зажигательного 35-летия

Фолловеров очаровал новый образ актрисы, и они написали в Сети: «Хорошенькая», «Как интересно и познавательно, спасибо», «Прелесть какая», «Снегурочка», «Спвсибо, взаимно! Желаю Вам Катюша, теплого и отличного воскресенья», «Ты такая милая целую тебя», «Малышка», «Тебе много много добра», «Очень нежный образ».

Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.