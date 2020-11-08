«Снегурочка»: Катерина Шпица показала первые фото с зажигательного 35-летия
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Катерина Шпица нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии, сделанные во время съемок и командировок в разные города России. Однако в этот раз актриса порадовала фолловеров профессиональным снимком, сделанным на зажигательном 35-летии Катерины. В честь дня рождения звезда примерила белоснежное платье из парчи с вышивкой ручной работы. Голову актрисы украсила вязаная шапка кремового оттенка. Для торжества звезде сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж с акцентом на глазах.
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Всем доброго и уютного воскресенья ❤️ В тепле своей гостиной я продолжаю разбирать фото с дня рождения 😊 @revenkodmitriy , 👋🏻! Как же нам всем повезло, что была изобретена фотография! Как много людей независимо друг от друга внесли вклад в это изобретение! Линза, или «прожигающее стекло» ,была известна еще древним грекам, а безлинзовую камеру- обскура (светонепроницаемый ящик с крошечным отверстием в одной из сторон) Леонардо Да Винчи описал ещё в 1519 году. В 17 веке Кеплером была изобретена камера-люсида и представляла собой комбинацию призмы и линз, создавала на бумаге полупрозрачное изображение, которое художники обводили по контуру, а затем заполняли деталями с натуры. В середине восемнадцатого века некий француз де ля Роше предсказал, что на холсте, покрытом особым липким веществом,можно отобразить реальный объект. В середине 17 века Роберт Бойль описал потемнение хлорида серебра и был уверен, что происходит это на воздухе, а не под действием света. Его современник Анжело Сала заметил, что нитрат серебра темнеет на свету. Почти через 200 лет англичанин Томас Веджвуд подошел к фотографии вплотную: экспериментируя с солями серебра, он получил воспроизводимые результаты по созданию силуэтов предметов, но предотвращать их полное почернение он так и не научился. Впервые эту задачу удалось решить Нисефору Ньепсу в 1826 году! В качестве светочувствительного материала он использовал битум, свойство которого твердеть под воздействием солнечных лучей было уже давно известно. Первая в истории человечества успешная фотосъёмка заняла у Ньепса восемь часов! Ещё были изобретены дагеротипия - Луи Дагером, калотипия - Генри Талботом, альбуминовый процесс- Абелем де Сан Виктором, коллоидный процесс- Фредериком Скоттом Арчером, желатиновая эмульсия- Ричардом Мэддоксом , целлулоид Ганнибалом Гудвином, фотоплёнка- Джорджем Истманом. Первая цветная фотография была получена в 1871 году физиком Джеймсом Максвеллом. За что ему огромное спасибо! Далее Люмьеры открыли « Автохром». А первым настоящим практиком цветного фото был придворный фотограф дома Романовых Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Сейчас большинство его негативов находятся находятся в Библиотеке Конгресса США.
Фолловеров очаровал новый образ актрисы, и они написали в Сети: «Хорошенькая», «Как интересно и познавательно, спасибо», «Прелесть какая», «Снегурочка», «Спвсибо, взаимно! Желаю Вам Катюша, теплого и отличного воскресенья», «Ты такая милая целую тебя», «Малышка», «Тебе много много добра», «Очень нежный образ».
Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица и Екатерина Вилкова превратились в близняшек. Актрисы примерили одинаковые осенние курточки, забавная фотография появилась в Instagram Шпицы. «Уходим в ночь, или «Найди 10 отличий»», — подписала она фотографию.
А вам понравился образ Катерины Шпицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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