«Ангелочек»: Катерина Шпица показала, как выглядит без макияжа
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Катерина Шпица нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии, сделанные во время съемок и командировок в разные города России. На этот раз актриса отправилась на берега реки Камы в Пермь. Катерина сделала нежное селфи на фоне первого снега, показав свой естественный образ без макияжа. На фотографии актриса предстала с легкими небрежными кудряшками, которые, по-видимому, создали для нового дня киносъемок.
В Перми выпал первый снег!!! А кто тоже уже видел первый снежок сезона — осень/зима 2020/2021?
— написала Катерина Шпица.
Фолловеров очаровал новый снимок актрисы, и они написали в комментариях под фото: «Вауу вы великолепны», «Какие у тебя волосы красивые, вьются прямо из под шапки.. КЛАСС..», «Очаровательна», «Катя, вы супер как актриса мне очень понравился Поддубный!! А, если честно, вы очень красивая девушка, и кроткая, и девушка, вами восторгаюсь», «Ангелочек».
Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица сменила прическу: «Лет десяток с плеч долой». Отправившись в Сочи, Катерина посетила салон красоты, где изменила образ. Девушке убрали длину, выпрямили локоны и сделали стрижку на одну сторону.
А вам понравилось новое фото Катерины Шпицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
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