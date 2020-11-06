«Волшебная»: Катерина Шпица превратилась в сказочную фею в новой фотосессии

Актриса Катерина Шпица опубликовала в своем блоге нежный кадр из фотосессии на качелях. На фотографиях Катерина появилась в очень романтичном и воздушном платье из шелка и кружева и с распущенными волосами. Многие стали спрашивать, не свадебное ли это платье, и не собралась ли 35-летняя актриса замуж.

«А что там, что там, за поворотом? Жизнь. Значит, просто улыбнись! Хорошего нам всем дня!», — подписала фотографию актриса.