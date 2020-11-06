«Волшебная»: Катерина Шпица превратилась в сказочную фею в новой фотосессии
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru
Актриса Катерина Шпица опубликовала в своем блоге нежный кадр из фотосессии на качелях. На фотографиях Катерина появилась в очень романтичном и воздушном платье из шелка и кружева и с распущенными волосами. Многие стали спрашивать, не свадебное ли это платье, и не собралась ли 35-летняя актриса замуж.
«А что там, что там, за поворотом? Жизнь. Значит, просто улыбнись! Хорошего нам всем дня!», — подписала фотографию актриса.
Нежная фотосессия Шпицы очаровала поклонников:
«Катерина! Какая же вы красивая, глаз не отвести», «Какая вы нежная, воздушная, изумительная», «Да, в жизни главное позитив, созидание! Фотография очень красивая!», «Катюша - Зефирчик, крем брюле», «Чудо как хороша! Красотка!», «Какая красавица! Обожаю», «Боже, как божественно», «Балдею от этой девчонки!:) Всегда классная!», «Волшебная! Завораживает красота!!», «Это вечернее платье или свадебное?», «Какая красота! Красавица!», «Великолепно выглядишь», «Катя, вы похожи на совсем юную девушку», «Катейка-красотка!!!», «Катюша, ну какая же вы милая, настоящая фея».
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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