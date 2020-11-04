«Найдите 10 отличий»: Катерина Шпица и Екатерина Вилкова превратились в близняшек
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru
Катерина Шпица в своем Instagram опубликовала забавную фотографию, где она со своей коллегой и подругой Екатериной Климовой примерили одинаковые курточки.
«Уходим в ночь, или «Найди 10 отличий»», — подписала она фотографию.
Подписчики Кати честно попытались найти различия:
«Вилкова выше, Шпица ниже)», «Ух ты, близняшки! Творческих успехов вам!», «Нашел, нашел. Катерина, вы даже без явной улыбки улыбаетесь», «Куртки классные, под стать вам, но вы, девушки, какие-то больно серьезные... », «Не хочу искать! Обе девушки замечательные!», «Катя vs Катя», «У О. Кабо и Т. Брухуновой такие же пуховики!!!», «Девочки...какие вы симпатяшки...», «Две мои любимки😍красоточки».
Курточка же оказалась популярной — подписчики заметили такую же у молодой жены Петросяна и даже Ксюши Собчак.
Также сегодня актриса опубликовала фотографии со съемок — актриса примерила исторический образ, который, по словам поклонников, кажется им непривычным. Впрочем, шикарное платье с кринолином в пол Шпица смело сочетается с современной курточкой — именно в таком виде она сфотографировалась рядом с афишей.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы и Екатерины Вилковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!