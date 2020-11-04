«Найдите 10 отличий»: Катерина Шпица и Екатерина Вилкова превратились в близняшек

Подписчики Кати честно попытались найти различия:

«Вилкова выше, Шпица ниже)», «Ух ты, близняшки! Творческих успехов вам!», «Нашел, нашел. Катерина, вы даже без явной улыбки улыбаетесь», «Куртки классные, под стать вам, но вы, девушки, какие-то больно серьезные... », «Не хочу искать! Обе девушки замечательные!», «Катя vs Катя», «У О. Кабо и Т. Брухуновой такие же пуховики!!!», «Девочки...какие вы симпатяшки...», «Две мои любимки😍красоточки».

Курточка же оказалась популярной — подписчики заметили такую же у молодой жены Петросяна и даже Ксюши Собчак.

Также сегодня актриса опубликовала фотографии со съемок — актриса примерила исторический образ, который, по словам поклонников, кажется им непривычным. Впрочем, шикарное платье с кринолином в пол Шпица смело сочетается с современной курточкой — именно в таком виде она сфотографировалась рядом с афишей.