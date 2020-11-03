«Сложный цвет с моей фигурой»: Ирина Пегова снялась в белом облегающем платье и грубых ботинках
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова поделилась с подписчиками кадрами стильной фотосессии. Актриса позировала в облегающем белом мини-платье и грубых черных сапогах. Длина наряда подчеркнула стройные ноги артистки.
«Все люди как люди, а я в белом! Я заметила, что очень часто у меня меняется любовь к цветам! Иногда люблю черный и не могу вылезти из черного неделями! Периодами не могу жить без красного и ощущаю острую потребность в алом! Цвет электрик — это цвет, без которого вообще не могу представить свой гардероб! Серый — это такое богатство оттенков, и барвинковый, и маренго, и мокрый асфальт, и антрацитовый (обожаю серость)! Ну а белый? Очень сложный цвет, особенно с моей фигурой. Казалось бы, запрет, но нет, хочу носить белое, особенно зимой, а летом сам бог велел! Черный — это лучший. Цвет самый богатый и выигрышный», — рассказала Ирина о цветовых пристрастиях.
«Как я тебя понимаю! Мне застревание в одном цвете, джинсах, ботинках очень знакомо!», — прокомментировала Дарья Повереннова. «Обаяние — это главное ваше украшение! С ним вы в любой цветовой гамме прекрасны!», «Надо сказать, я тоже девушка немаленькая... Но в последнюю пару лет заметила, что белый цвет стал моим любимым, еще пепел розы... И вам, Ирина, белый очень к лицу, а фигура замечательная», «Вы шикарная», «Ирина, белый это ваш цвет! Это отражение вашей души!», «У вас прекрасная фигура, и вообще вы просто чудесное создание», — похвалили Ирину подписчики.
Ранее Ирина Пегова собирала комплименты за стрижку с челкой, за нежный образ в голубом платье и за правдивое селфи с морщинками.
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
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