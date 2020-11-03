«Сложный цвет с моей фигурой»: Ирина Пегова снялась в белом облегающем платье и грубых ботинках

«Как я тебя понимаю! Мне застревание в одном цвете, джинсах, ботинках очень знакомо!», — прокомментировала Дарья Повереннова. «Обаяние — это главное ваше украшение! С ним вы в любой цветовой гамме прекрасны!», «Надо сказать, я тоже девушка немаленькая... Но в последнюю пару лет заметила, что белый цвет стал моим любимым, еще пепел розы... И вам, Ирина, белый очень к лицу, а фигура замечательная», «Вы шикарная», «Ирина, белый это ваш цвет! Это отражение вашей души!», «У вас прекрасная фигура, и вообще вы просто чудесное создание», — похвалили Ирину подписчики.

Ранее Ирина Пегова собирала комплименты за стрижку с челкой, за нежный образ в голубом платье и за правдивое селфи с морщинками.