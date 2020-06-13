Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова похвасталась стальным прессом: «Идеальная фигура»
Фото: Instagram @volkovihome
Наверняка, многие подошли к концу самоизоляции с грузом в виде нескольких лишних килограммов. 38-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова признавалась подписчикам, что на ее боках уже намечался «спасательный круг», но благодаря силе воле и поддержке подруг актриса смогла вернуть идеальную форму.
«Вот и всё — 21 день марафона позади. 21 день ежедневных тренировок. Мы сделали это! За это время я поняла главное — не важно, по какой программе ты занимаешься, важнее просто заниматься регулярно. А это непросто. Вокруг соблазны, стрессы, дела, лень и т.п. Собрать волю в кулак один день не сложно (все слышали про новую жизнь с понедельника), но вот придерживаться выбранного курса ой как тяжело. Поэтому если вы хотите прийти в форму, обязательно находите единомышленников для совместных занятий. Вам не захочется подводить друзей, пропускать спорт, а во время занятия не захочется халтурить, потому что все выкладываются по полной и друг друга поддерживают. Мы так втянулись, что решили продолжить заниматься дальше, а ещё следить за своим питанием. Потому что после тренировок не хочется портить результат тортом на ночь 🤪💪🏻», — подписала Екатерина фото, во всей красе демонстрирующее ее стальной пресс. Белый топ-бандо и бежевые спортивные велосипедки только подчеркнули точеную фигуру Волковой.
«Ваще!!! Завидки таким кубикам 👍🏼💪🏼🔥», — восхищается Инна Маликова.
«Фитнес Богиня👏👏👏❤️», — уверен Денис Клявер.
«Ну, Катя🔥🔥🔥», — не смогла сдержать эмоций Екатерина Вуличенко.
«Просим показать самые эффективные упражнения!!! 😍», «Сильной воли девушка)) мне бы так😂», «Тренировки постоянно — это сила воли прежде всего 👍 зато результат на лицо 🔥 шикарная 😍», «Катюш! Вы просто умничка! ❤️❤️❤️ А фигура у Вас просто невероятная🔥 Любая модель позавидует! Красавица», «Огонь! Фигура класс! Молодчина», «Вот это пресс!», «Карантин явно пошёл на пользу! И тяжелее было прийти к такому результату! Очень круто!! 👏🏻Идеальная», «Фигура - супер! Марафон пройден не зря! 🔥», — обсуждают снимок фолловеры.
А как самоизоляция отразилась на Вашей фигуре?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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