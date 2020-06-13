Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова похвасталась стальным прессом: «Идеальная фигура»

«Ваще!!! Завидки таким кубикам 👍🏼💪🏼🔥», — восхищается Инна Маликова.

«Фитнес Богиня👏👏👏❤️», — уверен Денис Клявер.

«Ну, Катя🔥🔥🔥», — не смогла сдержать эмоций Екатерина Вуличенко.

«Просим показать самые эффективные упражнения!!! 😍», «Сильной воли девушка)) мне бы так😂», «Тренировки постоянно — это сила воли прежде всего 👍 зато результат на лицо 🔥 шикарная 😍», «Катюш! Вы просто умничка! ❤️❤️❤️ А фигура у Вас просто невероятная🔥 Любая модель позавидует! Красавица», «Огонь! Фигура класс! Молодчина», «Вот это пресс!», «Карантин явно пошёл на пользу! И тяжелее было прийти к такому результату! Очень круто!! 👏🏻Идеальная», «Фигура - супер! Марафон пройден не зря! 🔥», — обсуждают снимок фолловеры.

А как самоизоляция отразилась на Вашей фигуре?