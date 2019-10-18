«Сладкий пирожок»: в Сети обсуждают детское фото 50-летней Дженнифер Энистон

«Стиль тогда и сейчас», - подписала актриса два снимка: себя в детстве и себя сегодняшней.

«Сладенький пирожок», - отметила актриса Риз Уизерспун. «Как близнецы», - отметили другие подписчики Энистон, намекая на то, что она совсем не изменилась. «Все такая же очаровашка», «Просто вау!», «Откройте свой секрет», «Самая милая тогда и сейчас», - написали поклонники актрисы.