passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Сладкий пирожок»: в Сети обсуждают детское фото 50-летней Дженнифер Энистон

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram совсем недавно

Фото: Getty Images

Актриса успешно осваивает социальные сети.

50-летняя Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram свою детскую фотографию. В чертах маленькой девочки с большими щеками легко угадывается голливудская красавица.

«Стиль тогда и сейчас», - подписала актриса два снимка: себя в детстве и себя сегодняшней.

«Сладенький пирожок», - отметила актриса Риз Уизерспун. «Как близнецы», - отметили другие подписчики Энистон, намекая на то, что она совсем не изменилась. «Все такая же очаровашка», «Просто вау!», «Откройте свой секрет», «Самая милая тогда и сейчас», - написали поклонники актрисы.

Дженнифер раньше не вела соцсети. Почитателям ее красоты и творчества приходилось довольствоваться тем, что появлялось на фанатской страничке. И внезапно Энистон обрадовала и друзей, и поклонников своим появлением в Instagram.

Первый пост она сделала, опубликовав фото с актерами, с которыми играла в сериале «Друзья». На ее страницу обрушился поток подписок, да такой, что платформа временно заблокировала ее аккаунт. Но время спустя доступ к ней восстановили. Сейчас на Дженнифер Энистон уже подписаны больше 13 млн человек.

Фото: Instagram, Getty Images, кадры фильмов

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!