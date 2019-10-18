«Сладкий пирожок»: в Сети обсуждают детское фото 50-летней Дженнифер Энистон
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
50-летняя Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram свою детскую фотографию. В чертах маленькой девочки с большими щеками легко угадывается голливудская красавица.
«Стиль тогда и сейчас», - подписала актриса два снимка: себя в детстве и себя сегодняшней.
«Сладенький пирожок», - отметила актриса Риз Уизерспун. «Как близнецы», - отметили другие подписчики Энистон, намекая на то, что она совсем не изменилась. «Все такая же очаровашка», «Просто вау!», «Откройте свой секрет», «Самая милая тогда и сейчас», - написали поклонники актрисы.
Дженнифер раньше не вела соцсети. Почитателям ее красоты и творчества приходилось довольствоваться тем, что появлялось на фанатской страничке. И внезапно Энистон обрадовала и друзей, и поклонников своим появлением в Instagram.
Первый пост она сделала, опубликовав фото с актерами, с которыми играла в сериале «Друзья». На ее страницу обрушился поток подписок, да такой, что платформа временно заблокировала ее аккаунт. Но время спустя доступ к ней восстановили. Сейчас на Дженнифер Энистон уже подписаны больше 13 млн человек.
Фото: Instagram, Getty Images, кадры фильмов
Видео: Instagram
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