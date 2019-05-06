«Голая правда»: 50-летняя Дженнифер Энистон поучаствовала в откровенной съемке для Harper’s Bazaar

11 февраля Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. Актрисе удалось сохранить удивительную стройность и уверенность в себе, несмотря на то, что ее тело какое-то время претерпевало изменения — настолько заметные, что пресса то и дело судачила о ее беременности. В новом номере американского Harper’s Bazaar женщина предстала без топа и комплексов, а в статье с говорящим заголовком «Голая правда» — рассказала, как относится к своей красоте.

«Я считаю, что все мы красивы. Это очень важно — любить свое тело и чувствовать себя комфортно в нем — вне зависимости от того, сколько тебе лет. Мы не должны стыдиться или стесняться себя», — сообщила она.