«Люблю и буду любить»: Дженнифер Энистон публично призналась в чувствах к Брэду Питту

Отметим, что расставание Энистон и Питта было не из легких — актер променял супругу на коллегу по цеху Анджелину Джоли. Вспоминая разрыв, Дженнифер заплакала, однако после признала, что уже давно решила верить Брэду, а не слухам: «Я допускаю, что так могло быть (якобы Питт изменял законной супруге с Джоли — прим.ред.). Но в свое время я сделала выбор: поверить тому, что говорил Брэд, а он это отрицал. И я все еще ему верю!».

Напомним, в минувшем году Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру спустя три года семейной жизни. В свою очередь, бесконечный бракоразводный процесс четы Джоли-Питт завершился совсем недавно, однако теперь уже бывшим супругам предстоит окончательно урегулировать вопросы, связанные с опекой над шестерыми детьми.