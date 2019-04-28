«Люблю и буду любить»: Дженнифер Энистон публично призналась в чувствах к Брэду Питту

Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись четырнадцать лет назад, однако любовь к бывшему мужу до сих пор живет в сердце актрисы. В одном из недавних интервью Дженнифер сделала неожиданное признание: «Я люблю Брэда, я действительно люблю его и буду любить до конца моих дней. Он — просто невероятный мужчина!». По словам актрисы, их отношения были сложными, но прекрасными: «Конечно, наши отношения были сложными. Брак — вообще непростое дело. Два человека, живущих вместе, неизбежно с годами меняются. Причем, они часто эволюционируют в разных направлениях, что приводит к серьезным проблемам. Так получилось и у нас. Но, на самом деле, я не жалею ни о чем из нашего общего прошлого. Ведь наши отношения были по-настоящему прекрасными, хотя и непростыми…».
Фото: Hubert Boesl/Globallookpress
Отметим, что расставание Энистон и Питта было не из легких — актер променял супругу на коллегу по цеху Анджелину Джоли. Вспоминая разрыв, Дженнифер заплакала, однако после признала, что уже давно решила верить Брэду, а не слухам: «Я допускаю, что так могло быть (якобы Питт изменял законной супруге с Джоли — прим.ред.). Но в свое время я сделала выбор: поверить тому, что говорил Брэд, а он это отрицал. И я все еще ему верю!».
Напомним, в минувшем году Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру спустя три года семейной жизни. В свою очередь, бесконечный бракоразводный процесс четы Джоли-Питт завершился совсем недавно, однако теперь уже бывшим супругам предстоит окончательно урегулировать вопросы, связанные с опекой над шестерыми детьми.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Hubert Boesl, Panoramic, Birdie Thompson, Sonia Moskowitz, ImagePressAgency/face to face/Globallookpress
Видео: YouTube
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