Фитнес-тренер Энистон рассказал, как 50-летней актрисе удается сохранять красоту и молодость

50-летнюю Дженнифер Энистон любят и знают все от мала до велика: кто-то помнит ее по роли в сериале «Друзья», кто-то только недавно открыл для себя эту потрясающую актрису, которая вызывает восхищение и восторг своим внешним видом и оптимизмом.

Дженнифер уже много лет словно игнорирует капающие в копилку жизни годы и день ото дня становится все прекраснее. Помогает ей в этом ее личный тренер Лейон Азубуйке, следящий как за ее тренировками, так и за питанием.

Каждый, кто раз сидел в Сети с запросами «как выглядеть словно Дженнифер Энистон» может ликовать: на самом деле все оказывается не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В первую очередь Лейон настоятельно рекомендует высыпаться и получать полноценные 8 часов отдыха, а также никогда не забывать о регулярном приеме питьевой воды в течение дня. Азубуйке предостерегает девушек, которые считают, что выпить много воды перед тренировкой — хорошая идея: это не так, ведь организм получает перегруз и ему становится трудно справляться с поставленными задачами.