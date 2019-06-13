Фитнес-тренер Энистон рассказал, как 50-летней актрисе удается сохранять красоту и молодость

50-летнюю Дженнифер Энистон любят и знают все от мала до велика: кто-то помнит ее по роли в сериале «Друзья», кто-то только недавно открыл для себя эту потрясающую актрису, которая вызывает восхищение и восторг своим внешним видом и оптимизмом.
Дженнифер уже много лет словно игнорирует капающие в копилку жизни годы и день ото дня становится все прекраснее. Помогает ей в этом ее личный тренер Лейон Азубуйке, следящий как за ее тренировками, так и за питанием.
Каждый, кто раз сидел в Сети с запросами «как выглядеть словно Дженнифер Энистон» может ликовать: на самом деле все оказывается не так сложно, как кажется на первый взгляд.
В первую очередь Лейон настоятельно рекомендует высыпаться и получать полноценные 8 часов отдыха, а также никогда не забывать о регулярном приеме питьевой воды в течение дня. Азубуйке предостерегает девушек, которые считают, что выпить много воды перед тренировкой — хорошая идея: это не так, ведь организм получает перегруз и ему становится трудно справляться с поставленными задачами.
«Например, мне нравится авокадо, кокосовое масло, лосось, рыбий жир. Все, что относится к «хорошим» жирам — великолепно», — рассказал он изданию Daily Mail. Он также напоминает, что подбирать количество потребляемых белков, жиров и углеводов каждому следует самостоятельно, учитывая рост, вес, желаемый результат.
Тренер отметил, что ограничивать себя в еде ни к чему: например, перед тренировкой он съедает хлеб с арахисовым маслом и бананом, чтобы помочь своему организму лучше справляться с нагрузками.
Он часто высказывает слова восхищения Дженнифер, которая исправно следует всем его рекомендациям и питает не менее нежные чувства по отношению к своему тренеру. «Он просто фантастический! Лейон называет меня чемпионкой!», — призналась знаменитость на шоу Эллен.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram, Global Look Press / Armando Gallo, Paul Fenton, Javier Rojas, AdMedia, ImagePressAgency/face to face
Видео: YouTube / НТВ
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