«Сколько нежности»: Резо Гигинеишвили показал редкое фото с детьми от Надежды Михалковой

«Какой теплый кадр. Лет так через 20 это фото будет очень дорогим для всех вас», «Сколько нежности», «Дети — это самое важное в жизни, а детки прелесть получились», — прокомментировали снимок поклонники режиссера.

У 38-летнего Резо есть еще 14-летняя дочь Мария, которую ему родила первая супруга, певица и режиссер Анастасия Кочеткова. Девочка живет с мамой в США, и отец по возможности навещает ее там.

С третьей женой, бизнес-леди Надеждой Оболенцевой, Гигинеишвили не успел обзавестись потомством. Их брак длился всего год: их шикарная свадьба состоялась в июле 2019 года, на празднике веселилась вся светская Москва. Но уже в августе этого года стало известно, что Надежда и Резо расстались, причем тихо и не комментируя развод.

На последнем «Кинотавре» режиссера заметили в обществе новой девушки, но Резо Гигинеишвили не афиширует возможный роман.