«Сколько нежности»: Резо Гигинеишвили показал редкое фото с детьми от Надежды Михалковой
Фото: www.instagram.com/rezofilm/
Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова расстались в 2017 году после 7 лет брака. Но они сохранили дружеские отношения ради сына и дочери. Хотя, по признанию Надежды, ей было непросто задвинуть на задний план свою гордость и обиды.
В Instagram режиссер показал редкое фото с Ниной и Иваном. Архивное фото (дети на нем еще маленькие) полно нежности, что сразу отметили подписчики Резо.
«Какой теплый кадр. Лет так через 20 это фото будет очень дорогим для всех вас», «Сколько нежности», «Дети — это самое важное в жизни, а детки прелесть получились», — прокомментировали снимок поклонники режиссера.
У 38-летнего Резо есть еще 14-летняя дочь Мария, которую ему родила первая супруга, певица и режиссер Анастасия Кочеткова. Девочка живет с мамой в США, и отец по возможности навещает ее там.
С третьей женой, бизнес-леди Надеждой Оболенцевой, Гигинеишвили не успел обзавестись потомством. Их брак длился всего год: их шикарная свадьба состоялась в июле 2019 года, на празднике веселилась вся светская Москва. Но уже в августе этого года стало известно, что Надежда и Резо расстались, причем тихо и не комментируя развод.
На последнем «Кинотавре» режиссера заметили в обществе новой девушки, но Резо Гигинеишвили не афиширует возможный роман.
Фото и видео: Instagram Резо Гигинеишвили, Надежды Михалковой, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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