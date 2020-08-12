Красавчик-сын и лапочка-дочка: Гигинеишвили показал редкие видео с детьми от Михалковой

Напомним, что дети Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили Иван и Нина родились в один день с разницей в два года. Дочь появилась на свет 21 мая 2011 года, а сын — в этот же день в 2013-м. Супруги развелись в 2017 году. Прошлым летом Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой, с которой, по слухам, недавно расстался.