Красавчик-сын и лапочка-дочка: Гигинеишвили показал редкие видео с детьми от Михалковой
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Резо Гигинеишвили опубликовал забавные видео с 7-летним сыном Иваном и 9-летней дочерью Ниной. «Не работа, а рай, сидишь в кресле и говоришь всем, что делать», — оценил рабочие будни режиссера Ваня.
«Я не понимаю, как ты еще тут не охрип? Ну потому что ты орешь так, чтобы все слышали», — заявил мальчик в другом ролике.
«Малый так на Надю похож. Даже манера говорить такая же», «Классные дети», «Сын красавчик растет», «Нина такая лапочка», «Такие красивый дети, тьфу-тьфу», «Дети такие хорошенькие, спасибо, а то Надя почему-то не показывает их лица таких милых детей», «Дочь копия ваша, а сын копия Нади... Красивые», «Надя классного сына вам родила! На маму похож!», «Красавцы!», «Как мило!», — пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, что дети Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили Иван и Нина родились в один день с разницей в два года. Дочь появилась на свет 21 мая 2011 года, а сын — в этот же день в 2013-м. Супруги развелись в 2017 году. Прошлым летом Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой, с которой, по слухам, недавно расстался.
Фото: Instagram, globallookpress
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