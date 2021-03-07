Скандально известный футболист Денис Глушаков стал отцом в третий раз
Фото: @glushak8/ Instagram
Футболист, видимо, решил повторить опыт Джигана и стать счастливым отцом девочек. О прибавлении в семействе Денис сообщил в своем личном блоге в Instagram. Мужчина опубликовал снимок из родильного дома, на котором нежно обнимает новорожденную малышку.
«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать! Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать наша младшенькая доча!», — трогательно подписал фотографию знаменитый спортсмен.
Напомним, что с 2020 года Глушаков встречается со спортсменкой Ксенией Коваленко. До этого футболист был женат до 2018 года на Дарье, от которой у него есть дочери: девятилетняя Лера и четырехлетняя Саша. Расставание пары сопровождалось громким скандалом: Глушакова обвинила супруга в домашнем насилии и изменах.
Фото: @glushak8/ Instagram
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