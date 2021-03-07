Скандально известный футболист Денис Глушаков стал отцом в третий раз

Напомним, что с 2020 года Глушаков встречается со спортсменкой Ксенией Коваленко. До этого футболист был женат до 2018 года на Дарье, от которой у него есть дочери: девятилетняя Лера и четырехлетняя Саша. Расставание пары сопровождалось громким скандалом: Глушакова обвинила супруга в домашнем насилии и изменах.