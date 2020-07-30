Скандально известный Денис Глушаков вернется в Москву ради молодой красавицы-футболистки?
Фото: Dmitry Golubovich/Globallookpress
Новость о том, что Денис Глушаков запросил у «Спартака» контракт на 1,5 миллиона евро, заставила светских сплетников обсуждать его личную жизнь. Согласно версии Telegram-канала Mash, желающий вернуться в столицу мужчина не хочет ударить в грязь лицом перед своей новой женщиной мечты — футболисткой Ксенией Коваленко, представляющей женскую футбольную команду ЦСКА.
25-летняя Ксения Коваленко — завидная невеста. Еще в 2014-м мужской журнал FHM включил ее в Топ-100 самых сексуальных девушек планеты. Спортсменка работает с Adidas и рядом других брендов. А вот репутация 33-летнего Дениса Глушакова подмочена скандальным разводом с женой и многомиллионным иском к ней за вторжение в частную жизнь и моральные страдания, который он проиграл.
Глушаков не скрывает симпатии к Коваленко:
Фото: Instagram Ксении Коваленко
Впрочем, фанаты спортсменов до сегодняшнего дня были уверены, что их связывают только дружеские отношения.
А вам кажется гармоничной эта пара?
Фото и видео: Globallookpress, Instagram/@kovalenko_ksenia11/@glushak8/@advokatzhorin
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