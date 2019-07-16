Треть дохода в качестве алиментов: Денис и Дарья Глушаковы официально разведены

16 июля в Никулинском районном суде города Москвы состоялось заседание суда апелляционной инстанции по делу о бракоразводном процессе Дениса и Дарьи Глушаковых. Сергей Жорин, адвокат теперь уже окончательно бывшей жены футболиста, сообщил о решении суда в своем Twitter: «Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция МосГорСуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100тр на содержание Дарьи. Но есть и хорошая для него новость - 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте, девчонки». В своем Instagram Сергей также опубликовал фото с подзащитной.
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Вот и закончилась история с алиментами Дениса Глушакова. Кому только он не Звонил, какие только «верхи» не посещал - закон и справедливость сегодня восторжествовали. МосГорСуд поставил точку в этом деле. Остаётся вопрос, зачем Денис все этой затеял? Почему нельзя было договориться полюбовно, сохранить хорошие отношения с бывшей супругой, репутацию, деньги, уважение? Но я заметил закономерность - это отличительная черта большинства футболистов. Что ж, тем лучше для нас 😊👨🎓👩🏼🎓. Welcome ✊🏻💪🏻 Дарья @glushakovastomat.doc , поздравляю с победой и спасибо очаровательной @advokat_obraztsova . Было приятно вместе поработать 😊👨🎓👩🏼🎓 #победа
Напомним, Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году, спустя два года пара сыграла свадьбу. Денис и Дарья воспитывают двух дочерей — Валерию и Александру.
В минувшем году жена экс-капитана «Спартака» подала на развод. О причинах своего решения она рассказала газете «Спорт-Экспресс»: «Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась на это в конце августа, когда застала его в сауне с любовницей накануне матча «Спартак» — «Динамо». Я не хотела предавать огласке наш развод, но видео попало в Интернет, и скрывать это стало бесполезно. У нас была счастливая семья, а Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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