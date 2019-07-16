Треть дохода в качестве алиментов: Денис и Дарья Глушаковы официально разведены

В минувшем году жена экс-капитана «Спартака» подала на развод. О причинах своего решения она рассказала газете «Спорт-Экспресс»: «Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась на это в конце августа, когда застала его в сауне с любовницей накануне матча «Спартак» — «Динамо». Я не хотела предавать огласке наш развод, но видео попало в Интернет, и скрывать это стало бесполезно. У нас была счастливая семья, а Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала».