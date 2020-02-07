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Денис Глушаков проиграл многомиллионный иск к бывшей жене за вторжение в частную жизнь и моральные страдания

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис Глушаков

Фото: Instagram Дениса Глушакова

Суд отказал Денису Глушакову в иске на 204 миллиона рублей.

В эту пятницу, 7 февраля, состоялся суд, который решил: в иске, который подал футболист Денис Глушаков в адрес своей бывшей жены, стоит отказать. Мужчина требовал взыскать с экс-супруги в общей сложности 204 миллиона рублей: 201 миллион за понесенные им в ходе развода убытки, 2 — за распространение слухов о нем, и еще 1 — за моральный ущерб. Никулинский суд города Москвы счел его требования неправомерными.

«Суть сводилась к тому, что его застукали в бане, и он якобы потерпел моральные страдания. Денис утверждал в иске, что был в бане с командой, при этом просил возместить вред за вторжение в частную жизнь. Парадокс: если он был с командой, то это профессиональная деятельность, а не частная жизнь. Подобных противоречий было много. Поэтому суд отказал ему в иске», — прокомментировал адвокат Сергей Жорин, который представлял интересы Дарьи.

Фото и видео: instagram

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