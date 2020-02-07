Денис Глушаков проиграл многомиллионный иск к бывшей жене за вторжение в частную жизнь и моральные страдания

В эту пятницу, 7 февраля, состоялся суд, который решил: в иске, который подал футболист Денис Глушаков в адрес своей бывшей жены, стоит отказать. Мужчина требовал взыскать с экс-супруги в общей сложности 204 миллиона рублей: 201 миллион за понесенные им в ходе развода убытки, 2 — за распространение слухов о нем, и еще 1 — за моральный ущерб. Никулинский суд города Москвы счел его требования неправомерными.

«Суть сводилась к тому, что его застукали в бане, и он якобы потерпел моральные страдания. Денис утверждал в иске, что был в бане с командой, при этом просил возместить вред за вторжение в частную жизнь. Парадокс: если он был с командой, то это профессиональная деятельность, а не частная жизнь. Подобных противоречий было много. Поэтому суд отказал ему в иске», — прокомментировал адвокат Сергей Жорин, который представлял интересы Дарьи.