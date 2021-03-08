Сильно похудевший Моргенштерн удивил фанатов заметной трансформацией фигуры

Еще совсем недавно Алишер Моргенштерн страдал от лишних килограммов. Тогда он поставил перед собой цель — сбросить 20 кг, и у него это получилось. Скандальный шоумен всерьез взялся за свой внешний вид. Он полностью пересмотрел подход к питанию и начал заниматься спортом. Теперь молодой человек эпатирует общественность не только текстами своих песен, но и внешним видом, а также экстравагантными образами.