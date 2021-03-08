Сильно похудевший Моргенштерн удивил фанатов заметной трансформацией фигуры
Фото: @morgen_shtern / Instagram
Еще совсем недавно Алишер Моргенштерн страдал от лишних килограммов. Тогда он поставил перед собой цель — сбросить 20 кг, и у него это получилось. Скандальный шоумен всерьез взялся за свой внешний вид. Он полностью пересмотрел подход к питанию и начал заниматься спортом. Теперь молодой человек эпатирует общественность не только текстами своих песен, но и внешним видом, а также экстравагантными образами.
Фото: @morgen_shtern / Instagram
Сейчас вес молодой звезды составляет 70 килограммов. Результатами диеты и спорта Моргенштерн доволен. Он решил показать подписчикам, как выглядел до похудения, поэтому опубликовал в личном многомиллионном блоге в Instagram селфи без рубашки. Теперь, по словам блогера, он набирает мышечную массу и продолжает правильно питаться.
Фото: @morgen_shtern / Instagram
К слову, совсем недавно мы писали, что подробности своей диеты раскрыла Ирина Безрукова. Знаменитая брюнетка заметно похудела. Дело в том, что уже много лет она следует системе питания, с помощью которой запросто можно избавиться от лишних килограммов. О ней читайте подробнее в нашем материале.
Фото: @morgen_shtern / Instagram
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