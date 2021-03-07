Похудевшая Ирина Безрукова раскрыла подробности своей диеты

Напомним, что ранее теледива рассказывала, что сильно ограничивала себя в питании. Так, например, она была приверженкой вегетарианской диеты, но позже пересмотрела свои взгляды, теперь она чувствует комфорт и легкость без вреда для здоровья и жестких ограничений.

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