Похудевшая Ирина Безрукова раскрыла подробности своей диеты
Фото: @irina_bezrukova_official / Instagram
Звезда поделилась секретами борьбы с нежелательным весом со своими поклонниками. Ирина опубликовала в своем блоге в Instagram фотографию, под которой подробно описала свою диету: «Считается, что при частых поездках и ненормированном рабочем графике невозможно соблюдать правила раздельного питания. Но это далеко не так. Я не первый год следую этой программе питания и мне это делать очень просто. Не нужно голодать и не нужно есть по расписанию. Я ем тогда, когда чувствую голод, но не позднее, чем за 2,5-3 часа до сна. Мне не нужно считать калории, граммы, размеры порции. Я просто медленно ем и организм сам подсказывает мне, когда нужно остановиться. Полезно — не значит невкусно. Еду можно солить и в неё можно добавлять специи по собственному вкусу. Вот так, приятного вам аппетита, пусть еда будет вашим удовольствием, а не смыслом жизни», — поделилась Безрукова.
Напомним, что ранее теледива рассказывала, что сильно ограничивала себя в питании. Так, например, она была приверженкой вегетарианской диеты, но позже пересмотрела свои взгляды, теперь она чувствует комфорт и легкость без вреда для здоровья и жестких ограничений.
А как худеете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @irina_bezrukova_official / Instagram
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