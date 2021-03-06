Моргенштерн потратил на шопинг более 2 миллионов рублей
Фото: @morgen_shtern / Instagram
Моргенштерн эпатирует общественность не только текстами своих песен, но и внешним видом, а также образами. Накануне он продемонстрировал в своем микроблоге неоднозначный наряд, в примерочной он появился в шубе и кроссовках от немецкого модельера Philip Plein, добавив, что хочет стать его моделью. Стоимость его образа превысила один миллион рублей — в общей сложности образ оценили в 1 160 540 рублей.
Рэпер решил продолжить шопинг и отправился за новинками коллекций. Весь процесс выбора образов Моргенштерн снимал на камеру. В модном деле ему помогали друзья и коллеги. После смены нескольких аутфитов исполнитель пошел расплачиваться на кассу, где показал итоговый чек на сумму 2 227 965 рублей. На видео можно заметить, что рэпер приобрел одежду не только для себя, но и, возможно, для возлюбленной. В чеке пробиты купальники женские бренда NatayaKim, стоимостью 16 700 и 27 000 рублей, а для себя — плавки за 210 евро (18 000 рублей).
Фото: @morgen_shtern / Instagram
Для самого музыканта сорить деньгами и провоцировать общественность огромными тратами на образы, одежду и аксессуары, а также подарки не в новинку. Тратится он не только на себя — ранее он преподнес своей девушке часы, стоимость которых составила 1 миллион рублей.
К слову, недавно мы писали, как Моргенштерн в шубе, Тимати, Тюльпанова и другие звезды отправились на вечеринку Philipp Plein. Дизайнер приехал в Москву и закатил закрытую вечеринку в одном из московских клубов. Дизайнер Филипп Пляйн приехал в Москву и устроил закрытую вечеринку в одном из столичных клубов собрав на мероприятии молодых звёзд. В Театре CRAVE Moscow состоялась шоу-презентация бренда Philipp Plein.
Фото: @morgen_shtern / Instagram
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