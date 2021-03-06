Моргенштерн потратил на шопинг более 2 миллионов рублей

Моргенштерн эпатирует общественность не только текстами своих песен, но и внешним видом, а также образами. Накануне он продемонстрировал в своем микроблоге неоднозначный наряд, в примерочной он появился в шубе и кроссовках от немецкого модельера Philip Plein, добавив, что хочет стать его моделью. Стоимость его образа превысила один миллион рублей — в общей сложности образ оценили в 1 160 540 рублей.

Рэпер решил продолжить шопинг и отправился за новинками коллекций. Весь процесс выбора образов Моргенштерн снимал на камеру. В модном деле ему помогали друзья и коллеги. После смены нескольких аутфитов исполнитель пошел расплачиваться на кассу, где показал итоговый чек на сумму 2 227 965 рублей. На видео можно заметить, что рэпер приобрел одежду не только для себя, но и, возможно, для возлюбленной. В чеке пробиты купальники женские бренда NatayaKim, стоимостью 16 700 и 27 000 рублей, а для себя — плавки за 210 евро (18 000 рублей).