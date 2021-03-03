Моргенштерн и Егор Крид вошли в список возможных участников «Евровидения»
Фото: instagram.com/morgen_shtern
Певца и песню, которую Россия представит на конкурсе в мае 2021 года, выберут на голосовании 8 марта. Исполнитель и композиция будут выбраны в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое пройдет в прямом эфире.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта уточнил, что существует два способа выбора участника международного конкурса. Во-первых, телеканал может найти исполнителя самостоятельно. К примеру, в 2019 году так поступил голландский телеканал, выбрав Дункана Лоуренса, который и победил в конкурсе.
Второй способ — можно организовать национальный отбор. Яркий пример тому шведский «Мелодифестивален». В этом году канал захотел, чтобы последнее слово осталось за зрителями.
Конкурс в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году он пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участники из 41 страны будут выступать на арене Ahoy. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Клип на эту композицию стал самым популярным видео на канале песенного конкурса в YouTube за всю историю.
Фото: Instagram/@morgen_shtern, Instagram/@egorkreed, Instagram/@therrmaitz, Instagram/@2mashi_official
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