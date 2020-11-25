Милая, нежная: Кети Топурия без макияжа показала уютный домашний образ в пижаме

На днях Топурия обрадовала поклонников: 20 ноября она вышла замуж за любимого мужчину — чиновника Льва Деньгова (Павла Гузбанда), с которым живет уже два года. Церемония прошла в узком кругу самых близких людей. После росписи в загсе влюбленные отправились с гостями в ресторан. Там Кети с большим животом наперевес зажигательно танцевала в своем оригинальном коротком свадебном платье.

До премьеры клипа на песню «Се ля ви» группы «А`Студио» Топурия тщательно скрывала свою беременность, хотя поклонники давно подозревали, что она ждет ребенка. Но даже на сплетни, что она якобы уже родила Кети отвечала с каменным лицом: «Я родила? Не знала этого».

Для Кети Топурии брак стал вторым. С первым супругом, предпринимателем Львом Гейхманом, она была в отношениях 8 лет, половину из них — в браке. У Кети и Льва есть 5-летняя дочь Оливия. Деньгов тоже был женат, у него растут сын и дочь.