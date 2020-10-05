Катерина Шпица в дерзком образе рассуждает о личном счастье: «Само очарование»

К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица поделилась редким нежным фото с красавцем-возлюбленным. 34-летняя актриса опубликовала новый снимок в объятиях 36-летнего возлюбленного Руслана Панова.

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