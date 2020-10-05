Катерина Шпица в дерзком образе рассуждает о личном счастье: «Само очарование»
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Катерина Шпица заинтриговала поклонников чувственным черно-белом снимком. В новом кадре актриса позировала в дерзком образе с ярким макияжем — Катерине сделали угольно-черные стрелки, подвели нижнее веко и визуально удлинили ресницы. Кроме того, актрисе сделали голливудскую укладку с пышными локонами. Однако, как написала сама Катерина: «ВНИМАНИЕ! Фотография не соответствует содержанию». Девушка опубликовала трогательный пост, в котором она рассуждает о понятии счастья:« Разговор невоскресного вечера. У меня день был рабочим, так что мне можно. Договорю о горьком, и завтра отойду от темы» и добавила: «Можно быть счастливым семьянином и несчастным гражданином. Нет, это не биполярное расстройство- это вынужденное расщепление, чтоб ощущать счастье хотя бы какой-то своей ипостасью».
Однажды я спросила человека, которого я очень уважаю и люблю и в профессии, и в жизни : «Ты счастливый?» А он, один из самых ярких и лучистых из всех, кого я знаю, вдруг ответил : «Разве умный человек, который видит этот мир, может быть счастлив?». В тот момент во мне окончательно оформилось собственное понимание счастья. И своего старшего товарища,думаю, я верно поняла. Есть счастье личное, а есть надперсональное. И чем старше становишься, тем больше размышляешь об общих ценностях и благах .
— написала Катерина Шпица.
Фолловеров впечатлили слова и снимки актрисы, и они оставили восторженные комментарии под фото: «Фото огонь», «Само очарование», «Как все доходчиво написано..и после прочтения осадок остался с болью о происходящих ситуациях у людей в жизни..умница ты», «Удерживает не фото, а начало коммента!!!», «Даа, очень затронул мою душу ваш пост, Катерина! Только самоотверженный человек душевной тонкой организации мог ответить так, как ответил ваш друг!», «Спасибо за пост Катерина, вы очень смелая!», «Каждый сам кузнец своего счастья, да и несчастья тоже. Мы мечтаем о счастье во всем мире, а оно начинается внутри нас».
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица поделилась редким нежным фото с красавцем-возлюбленным. 34-летняя актриса опубликовала новый снимок в объятиях 36-летнего возлюбленного Руслана Панова.
А тебе понравилось новое фото Катерины Шпицы? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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