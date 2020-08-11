Шпица заинтриговала Сеть чувственным фото в огненно-красном платье с дерзким декольте

Шпица заинтриговала поклонников новым чувственным образом, выстроенным вокруг насыщенного огненно-красного оттенка. На ней — летящее макси-платье с акцентом на талии, нежными драпировками и нескромным V-образным вырезом, практически не оставляющим места для фантазии. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды кино, а эффект «вау» поддержала воздушная ткань, драматично развевающаяся на ветру. Легкий мейкап дополнен прической с крупными естественными локонами. «Пока вы спали, мы уже вот…» — подписала снимок актриса.