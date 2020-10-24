Катерина Шпица поделилась редким домашним фото с подросшим сыном

Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.

К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица сменила прическу: «Лет десяток с плеч долой». Отправившись в Сочи, Катерина посетила салон красоты, где изменила образ. Девушке убрали длину, выпрямили локоны и сделали стрижку на одну сторону.

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