Катерина Шпица поделилась редким домашним фото с подросшим сыном
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Катерина Шпица нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии, сделанные во время съемок и командировок в разные города России. На этот раз актриса решила порадовать подписчиков снимками, сделанными дома. Вместе с подросшим сыном Катерина отправилась в магазин. Семья решила сделать несколько фото в лифте и опубликовать редкие совместные кадры в микроблоге Катерины. На фото актриса позирует в многослойном образе: серой пижаме с капюшоном и меховой подкладкой и дутой оранжевой куртке. Сын Катерины тоже оделся в соответствии с холодной погодой — пуховик с капюшоном и вязаной шапке. Но в отличие от звездной мамы мальчик позирует без защитной маски. На фото Катерина иронично написала: «Вышли за хлебушком». В последующих Stories актриса отметила: «Главный плюс магазина в доме — пижама».
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица сменила прическу: «Лет десяток с плеч долой». Отправившись в Сочи, Катерина посетила салон красоты, где изменила образ. Девушке убрали длину, выпрямили локоны и сделали стрижку на одну сторону.
А вам понравилось новое фото Катерины Шпицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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