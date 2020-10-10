Катерина Шпица сменила прическу: «Лет десяток с плеч долой»
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Актриса опубликовала несколько селфи и видео с новой стрижкой. Отправившись в Сочи, Катерина посетила салон красоты, где изменила образ. Девушке убрали длину, выпрямили локоны и сделали стрижку на одну сторону. Весь процесс изменения актриса запечатлела в новых видео, которые опубликовала в новых Stories на своих страницах в Instagram. К постам Катерина написала: «Волшебный миг, когда «лет десяток с плеч долой».
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица в дерзком образе рассуждала о личном счастье: «Само очарование». 34-летняя актриса опубликовала новый выразительный снимок и написала трогательный пост.
А тебе понравилась новая прическа Катерины Шпицы? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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