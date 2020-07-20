Катерина Шпица показала редкое фото с отцом: «У вас папины ямочки»

«Ваш папа тоже актер?» — поинтересовались в комментариях. «Нет, он шахтер и краснодеревщик», — ответила Катерина.

«У вас папины ямочки», «Как вы на папу похожи», «Папа красивый какой и молодой», «Вы копия папы. Говорят, если дочка похож на отца, то она станет самой счастливой», «Какой папуля-симпампуля», «Вы очень похожи на папу, улыбка у вас точно папина», «Одно лицо! Класс!», «Катюша, вы с папой прям как в мультике "Двое с ларца, одинаковых с лица!" Классная фотка!» — сошлись в едином мнении поклонники Шпицы.

Ранее Катерина, показывая фото с мамой, писала: «Вот от кого мне досталась молодость».

А как вы думаете, на кого больше похожа Катерина Шпица — на отца или на мать?