Катерина Шпица показала редкое фото с отцом: «У вас папины ямочки»
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
34-летняя Катерина Шпица опубликовала в Instagram фото с отцом Анатолием. «Папулечка, любимый. Давно не виделись, а сегодня пообедали, поговорили о том о сем, о жизни, о семье, о дроздах, клубничных грядках, сахарном дистилляте, станках, механическом разрыхлителе, древесине, кухне народов мира и чудесном устройстве человеческого мозга...», — подписала актриса фото.
«Ваш папа тоже актер?» — поинтересовались в комментариях. «Нет, он шахтер и краснодеревщик», — ответила Катерина.
«У вас папины ямочки», «Как вы на папу похожи», «Папа красивый какой и молодой», «Вы копия папы. Говорят, если дочка похож на отца, то она станет самой счастливой», «Какой папуля-симпампуля», «Вы очень похожи на папу, улыбка у вас точно папина», «Одно лицо! Класс!», «Катюша, вы с папой прям как в мультике "Двое с ларца, одинаковых с лица!" Классная фотка!» — сошлись в едином мнении поклонники Шпицы.
Ранее Катерина, показывая фото с мамой, писала: «Вот от кого мне досталась молодость».
А как вы думаете, на кого больше похожа Катерина Шпица — на отца или на мать?
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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