Дерзкий мейк, смокинг и кожа: Шпица на спецпоказе в Сочи повторила образ Стюарт двухлетней давности

15 сентября вне основного конкурса Иван Вырыпаев представил на «Кинотавре» свой фильм UFO, рассказывающий истории людей, имевших контакт с НЛО.

На красной дорожке перед показом позировали Катерина Шпица, Варвара Шмыкова, Анна Банщикова, Алена Свиридова и другие знаменитости.

Катерина Шпица для вечера выбрала дерзкий образ с ярким макияжем, смокингом и узкими кожаными брюками. Примечательно, что звезда российского кино повторила образ Кирстен Стюарт, в котором она появилась в Каннах в 2018 году. Правда, макияж у голливудской актрисы был еще более ярким.