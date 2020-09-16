Дерзкий мейк, смокинг и кожа: Шпица на спецпоказе в Сочи повторила образ Стюарт двухлетней давности
Фото: Luo Huanhuan/ Global Look press
15 сентября вне основного конкурса Иван Вырыпаев представил на «Кинотавре» свой фильм UFO, рассказывающий истории людей, имевших контакт с НЛО.
На красной дорожке перед показом позировали Катерина Шпица, Варвара Шмыкова, Анна Банщикова, Алена Свиридова и другие знаменитости.
Катерина Шпица для вечера выбрала дерзкий образ с ярким макияжем, смокингом и узкими кожаными брюками. Примечательно, что звезда российского кино повторила образ Кирстен Стюарт, в котором она появилась в Каннах в 2018 году. Правда, макияж у голливудской актрисы был еще более ярким.
Алена Свиридова на спецпоказ прибыла в бежево-золотистом комбинезоне, подчеркнувшем ее южный загар, завершили образ голубые кеды и черная сумочка в тон широкому поясу.
Фото: Starface
Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова для выхода в свет выбрала лаконичное черное платье-рубашку средней длины, а наго надела серебристые сандалии.
Фото: Starface
Отметим, главные роли в фильме Ивана Вырыпаева UFO исполнили: Евгений Цыганов, Иван Макаревич, Ясмина Омерович, Алексей Розин.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы, Starface, Luo Huanhuan, Stefanie Rex/ Global Look press
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