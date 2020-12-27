Шоколадные смоки и нюдовые губы: Мария Кожевникова восхитила фанатов эффектным преображением

На новом селфи звезда сериала «Универ» предстала с ярким макияжем. Знаменитости в одном из известных столичных салонов красоты сделали эффектное преображение. Визажисты подчеркнули красоту политического деятеля, они выбрали для нее мейк в шоколадных оттенках: черные стрелки, длинные пушистые ресницы, коричневые смоки айз и нюдовые губы.

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К слову, ранее мы писали, что актриса устроила пикантную фотосессию в спальне. Мария Кожевникова в Instagram подразнила поклонников пикантным фото. Многодетная мать и экс-депутат сфотографировалась в спальне в одной лишь мужской рубашке. Наряд подчеркнул стройные длинные ноги знаменитости. Таким снимком Кожевникова поблагодарила поклонников за поддержку.