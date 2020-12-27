Шоколадные смоки и нюдовые губы: Мария Кожевникова восхитила фанатов эффектным преображением
Фото: @mkozhevnikova / Instagram
В Сети Мария Кожевникова нечасто делится со своими фолловерами (которых кстати 2,7 млн человек!) бьюти-советами. Но сегодня она решила опубликовать свои секреты и посоветовать подписчикам косметологические процедуры, которые практикует сама. Прикрепляем пост ниже, чтобы вы смогли подробнее ознакомиться.
На новом селфи звезда сериала «Универ» предстала с ярким макияжем. Знаменитости в одном из известных столичных салонов красоты сделали эффектное преображение. Визажисты подчеркнули красоту политического деятеля, они выбрали для нее мейк в шоколадных оттенках: черные стрелки, длинные пушистые ресницы, коричневые смоки айз и нюдовые губы.
А вам понравилось селфи Марии Кожевниковой? Делитесь своими ответами в комментариях!
К слову, ранее мы писали, что актриса устроила пикантную фотосессию в спальне. Мария Кожевникова в Instagram подразнила поклонников пикантным фото. Многодетная мать и экс-депутат сфотографировалась в спальне в одной лишь мужской рубашке. Наряд подчеркнул стройные длинные ноги знаменитости. Таким снимком Кожевникова поблагодарила поклонников за поддержку.
Фото и видео: @mkozhevnikova / Instagram
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