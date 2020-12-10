«Стильные парни, красивая мама»: Мария Кожевникова показала новые фото с подросшими сыновьями
Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova/
Мария Кожевникова поделилась с подписчиками новыми фото с подросшими сыновьями Иваном, Максимом и Василием. Снимки сделали на дне рождения актрисы, но опубликовала она их только сейчас.
На фото Мария позирует в стильном брючном костюме цвета топленого молока, старшие дети — в лаконичных голубых костюмах, а маленького Васю нарядили в костюм с едва заметным голубым оттенком.
«Кто-то спросил под предыдущим постом не ревнуют ли старшие и люблю ли я младшего больше. Нет! Люблю каждого и всех безграничными и необъятными чувствами так, что они даже не исчисляются!», — рассказала Мария о чувствах к детям.
«Зависла на бюсте. Извините», «С такой фоткой на сыновей даже никто и не смотрит!», «Стильные парни и красивая мама», «Шикарная мамочка», «Мама как принцесса среди рыцарей», «Вот оно счастье», «Какие все красивые», — прокомментировали фото актрисы с сыновьями.
Одна из подписчиц сделала выпад по поводу того, что Мария до сих пор маскирует 3-летнего Василия, не показывая его лицо полностью: «Так хотелось душу высосать, ан нет, снова глаза мальчонке младшему прикрыли».
Мария Кожевникова родила сыновей от избранника Евгения Васильева. Влюбленные обвенчались в августе 2013 года, но по закону они не муж и жена, потому что до загса пока не дошли. Тем не менее актриса называет отца своих детей мужем.
Фото и видео: Instagram Марии Кожевниковой
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