«Стильные парни, красивая мама»: Мария Кожевникова показала новые фото с подросшими сыновьями

Мария Кожевникова поделилась с подписчиками новыми фото с подросшими сыновьями Иваном, Максимом и Василием. Снимки сделали на дне рождения актрисы, но опубликовала она их только сейчас.

На фото Мария позирует в стильном брючном костюме цвета топленого молока, старшие дети — в лаконичных голубых костюмах, а маленького Васю нарядили в костюм с едва заметным голубым оттенком.

«Кто-то спросил под предыдущим постом не ревнуют ли старшие и люблю ли я младшего больше. Нет! Люблю каждого и всех безграничными и необъятными чувствами так, что они даже не исчисляются!», — рассказала Мария о чувствах к детям.