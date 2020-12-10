Мария Кожевникова умилила поклонников нежным кадром с сыном: «Сладкий какой»

Мария Кожевникова красиво отметила свой день рождения, устроив вечеринку в кругу самых близких людей. Актрисе исполнилось 36 лет.

Мария призналась, что хотела совсем отменить празднование из-за пандемии коронавируса и не готовилась. Однако ближайшие друзья и родные решили заехать поздравить, и мероприятие вышло почти спонтанным. Все, однако, прошло очень мило и уютно, а именинница появилась в нежном шелковом платье в пол пастельного оттенка. Кожевникова до сих пор делится кадрами с вечеринки и вспоминает, как все прошло.

Сегодня в блоге она опубликовала свой любимый — на нем она танцует со своим сыночком:

«Мой любимый кадр с дня рождения. Назову его счастье! Мой Василёк! Моя вселенная... Мне кажется, оно чувствуется даже через экран?! Да?!», — пишет Мария.