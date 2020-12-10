Мария Кожевникова умилила поклонников нежным кадром с сыном: «Сладкий какой»
Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova/?hl=ru
Мария Кожевникова красиво отметила свой день рождения, устроив вечеринку в кругу самых близких людей. Актрисе исполнилось 36 лет.
Мария призналась, что хотела совсем отменить празднование из-за пандемии коронавируса и не готовилась. Однако ближайшие друзья и родные решили заехать поздравить, и мероприятие вышло почти спонтанным. Все, однако, прошло очень мило и уютно, а именинница появилась в нежном шелковом платье в пол пастельного оттенка. Кожевникова до сих пор делится кадрами с вечеринки и вспоминает, как все прошло.
Сегодня в блоге она опубликовала свой любимый — на нем она танцует со своим сыночком:
«Мой любимый кадр с дня рождения. Назову его счастье! Мой Василёк! Моя вселенная... Мне кажется, оно чувствуется даже через экран?! Да?!», — пишет Мария.
Поклонники пришли в восторг от нежной фотографии:
«Вы необычайно красивые, и кажется... Василёк — ваша копия», «Прекрасное, трогательное фото. Даже больше, чем просто фотография. Это мама и ее маленькое сердечко на руках», «Любовь, гармония, счастье!», «Младший сынок в профиль — ваша копия! Чудесное фото и настроение!», «Сладкий какой!», «Чувствуется тепло и нежность».
Фото и видео: Instagram Марии Кожевниковой
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