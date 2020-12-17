Мужская рубашка, бесконечные ноги: Мария Кожевникова устроила пикантную фотосессию в спальне
Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova/
Мария Кожевникова в Instagram подразнила поклонников пикантным фото. Актриса, многодетная мать и экс-депутат сфотографировалась в спальне в одной лишь мужской рубашке. Наряд подчеркнул стройные длинные ноги Марии. Таким шаловливым снимком Кожевникова поблагодарила поклонников за поддержку.
«Ножки шикарные», «Красотка», «Фотография — класс!», «Отлично выглядите», «Как же вы прекрасны, Мария», «Даже и не скажешь, что трое сыновей уже растут», «Вот это ножки — длинные, стройные, и сама красавица», — не поскупились поклонники на комплименты.
Накануне Мария Кожевникова рассказала, что ее сын Максим получил травму, едва не повредив глаз. Родители перенервничали, прошли с сыном все анализы и диагностику. В итоге рана оказалась не такой страшной, как могло бы показаться. В этот день подписчики всячески поддерживали переживающую за ребенка мать.
Мария Кожевникова родила детей практически одного за другим: в январе 2014-го — Ивана, ровно через год — Максима и еще черед полтора года — Василия. Будни многодетной матери наполнены не только работой, но хлопотами в семье.
Ранее Мария показывала новое фото со своими мальчишками (правда, лицо младшего сына Кожевникова по-прежнему маскирует или показывает малыша издалека).
Фото видео: Instagram Марии Кожевниковой
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