Юная дева с кудрями: как выглядела звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун в начале карьеры

Юную Шэрон Стоун заметили режиссеры и она начала стремительную карьеру в Голливуде. В 1981 году она снялась сразу в трех фильмах, за пару лет Стоун нарастила темпы, и в 1984-м она появилась уже в пяти картинах. В основном это были роли второго плана, но тем не менее о начинающей актрисе заговорили.

Тогда, в начале своей карьеры, Шэрон еще не была секс-символом, о котором в будущем станут мечтать миллионы мужчин по всему миру. С экранов на зрителей смотрела юная дева с кудрями. Но с возрастом молодая актриса стала приобретать лоск и оттачивать актерское мастерство. Вскоре ей стали предлагать роли красавиц-подружек экранных супергероев: Стивена Сигала («Над законом», 1988 год), Арнольда Шварценеггера («Вспомнить все», 1990 год), Сильвестра Сталлоне «Сециалист», 1994 год). Правда, последняя из перечисленных ролей досталась Шэрон Стоун уже после ее звездного часа в «Основном инстинкте», вышедшем в прокат в 1992-м.

Кстати, Верховен увидел актрису на страницах журнала Playboy: Стоун согласилась на откровенную съемку, чтобы привлечь к себе больше внимания, и у нее это получилось.