Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»

«Превратились не в группу, а демонстрацию моделей, песни нужны...», «Самый стремный состав!!! Тут кроме Эрики не в ком нет секса! Ужас!!! Только из за Эрики все держится!!», «Сюда бы еще Ольгу Бузову и все дела», «Пышные волосы круто, самовыражение определенное и мера индивидуальности! Но! В группе ВИА Гра наверное так быть не должно. Девушка яркая, но отпустите ее в одиночное плавание, как Лена Темникова. Вот ей бы такой же стиль одежды, широкие джинсы, секси майка и эти кудри👍👍👍 А здесь в ВИА гре она лишняя», «Пустые девчонки. Ни харизмы, ни музыкального таланта», «ВиаГра уже не та, к сожалению», — отметили фолловеры. Многие вспомнили о «золотом» составе группы — Вере Брежневой, Надежде Мейхер-Грановской и Анне Седоковой: «Надо пригласит Надю», «Золотой и самый что ни на есть легендарный состав это - Верочка Брежнева @ververa , Наденька Грановская @nadyameiher и Аня Седокова @annasedokova . Всё остальное не то», «Увы, это жалкая пародия на золотой состав ВИАГры. Ничего личного, и даже общественного)))», «Мда, это не ВиаГра уже, придумайте другое название группе, а ВиаГру из других таких как Брежнева, Седакова, Грановская, Джанабаева сделайте другую группу». Тем не менее, Константин Меладзе достойно ответил на все критические выпады: «Хватит жить прошлым, группа уже давно идет дальше, а вы все застряли в начале 2000-х. Не нравится, не смотрите и не слушайте. Никто же не заставляет».