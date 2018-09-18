logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Константина Меладзе

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Интернет-пользователи обсуждают обновленный состав популярного девичьего трио.

На днях продюсер и композитор Константин Меладзе представил публике новый состав группы «ВИА Гра». На смену 25-летней Анастасии Кожевниковой, покинувшей трио по истечении контракта, пришла 23-летняя Ульяна Синецкая, запомнившаяся зрителям по участию в шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд». Константин Шотаевич опубликовал в Instagram видео первого выступления обновленного состава «ВИА Гры», а также поделился грядущими планами: «#ВИАГра начала новый этап. Репетиции, фотосессии, скоро вас ожидает много выступлений и новые хиты».

«Превратились не в группу, а демонстрацию моделей, песни нужны...», «Самый стремный состав!!! Тут кроме Эрики не в ком нет секса! Ужас!!! Только из за Эрики все держится!!», «Сюда бы еще Ольгу Бузову и все дела», «Пышные волосы круто, самовыражение определенное и мера индивидуальности! Но! В группе ВИА Гра наверное так быть не должно. Девушка яркая, но отпустите ее в одиночное плавание, как Лена Темникова. Вот ей бы такой же стиль одежды, широкие джинсы, секси майка и эти кудри👍👍👍 А здесь в ВИА гре она лишняя», «Пустые девчонки. Ни харизмы, ни музыкального таланта», «ВиаГра уже не та, к сожалению», — отметили фолловеры. Многие вспомнили о «золотом» составе группы — Вере Брежневой, Надежде Мейхер-Грановской и Анне Седоковой: «Надо пригласит Надю», «Золотой и самый что ни на есть легендарный состав это - Верочка Брежнева @ververa , Наденька Грановская @nadyameiher и Аня Седокова @annasedokova . Всё остальное не то», «Увы, это жалкая пародия на золотой состав ВИАГры. Ничего личного, и даже общественного)))», «Мда, это не ВиаГра уже, придумайте другое название группе, а ВиаГру из других таких как Брежнева, Седакова, Грановская, Джанабаева сделайте другую группу». Тем не менее, Константин Меладзе достойно ответил на все критические выпады: «Хватит жить прошлым, группа уже давно идет дальше, а вы все застряли в начале 2000-х. Не нравится, не смотрите и не слушайте. Никто же не заставляет».

Напомним, группа «ВИА Гра» существует на сцене уже восемнадцать лет. За годы творчества в группе сменилось множество участниц, но дольше всего на сцене задержалось трио победительниц шоу «Хочу в ВИА Гру» — ими стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег. В таком составе «ВИА Гра» выступала с октября 2013 года по март 2018 года, когда на смену 28-летней Мише, ушедшей в декрет, пришла 26-летняя Ольга Меганская.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...