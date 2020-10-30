Вера Брежнева похвасталась точеной фигурой в велосипедках

Брежнева опубликовала снимок с аутдор-тренировки, для которой сделала ставку на комфорт и максимально подчеркнула фигуру. На ней ультраоблегающие велосипедки темного цвета хаки, поставившие акцент на стройных и подтянутых ногах звезды. Замиксована спортивная деталь со свободным черным топом и кроссовками контрастного белого цвета. Завершили look для борьбы с калориями темные солнцезащитные очки и лаконичная бейсболка.

Поклонники оценили отличную форму артистки. «Вы здесь похожи на Сару Коннор», «Эта девушка всегда украшает Инстаграм своими эффектными и красивыми фото», «Вера, красивые ножки не спрятать», «Самая красивая женщина во Вселенной», «Такая, как есть: в отличной форме, настроении и с позитивными мыслями», «Сногсшибательная Вера» — пишут в комментариях.