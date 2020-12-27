«Роскошная женщина в шикарном ложе»: Светлана Ходченкова удивила потрясающим снимком
Фото: @svetlana_khodchenkova / Instagram
На снимке Светлана позирует без белья. Девушка нежно укуталась в шикарное шелковое постельное белье фиолетового оттенка. На полу небрежно лежит шелковое атласное алое платье, которое видимо имеет какое-то значение к съемкам.
Ходченкова выглядит роскошно, согласитесь? Волосы знаменитой блондинки красиво лежат на подушке и придают фотосессии какую-то особенную магию.
Подписчики пришли в восторг от образа любимой актрисы. В комментариях под фотографией они написали множество комплиментов.
«Красиво лежите!», «Шикарная Светлана на шикарном ложе», «Лучшая!», «Ух, красотка!», «Огонь!», «Светлана, вы супер!», «Вот ты рядом полежать, очень классное фото!», — отметили очарованные пользователи Сети.
Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова примерила образ Марии Антуанетты и произвела фурор в Сети. На снимке селебрите позировала в эффектном брючном костюме из мерцающей золотистой ткани с растительным принтом, напоминающей гобелен.
Фото и видео: @svetlana_khodchenkova / Instagram
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