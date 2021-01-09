«Шикарная!» Похудевшая Пелагея похвасталась рельефной фигурой
Фото: @pelageya_insta / Instagram
Стоит отметить, что Пелагее, как и многим другим женщинам, развод пошел на пользу. Обаятельная наставница шоу «Голос» примерила комфортный наряд, который подчеркнул ее рельефную фигуру. Знаменитость надела голубой свитер крупной вязки и джинсы с кожаным коричневым ремнем. Сверху телезвезда накинула плюшевое пальто шоколадного оттенка. Певица придала волосам объем и нанесла вечерний макияж. Визажисты сделали ей дымчатые смоки айз и нанесли нюдовую помаду на губы.
Поклонники восхитились стройной фигурой молодой мамы. В комментариях под публикацией можно найти множество заслуженных комплиментов.
«Поля, лечите меня такой мотивацией. Спасибо, что вы есть», «Ничего более красивого не видела давно! Идеологу и исполнителю браво! А дорогая Пелагея Сергеевна просто красивая женщина», «Нет ни одной души в нашей стране, которая бы ни любила замечательную, солнечную Пелагею!», «Поля, вы невозможная красотка!», «Замечательно выглядите!», «Невероятная, просто с ума сойти», — отметили восторженные фолловеры.
Фото: @pelageya_insta / Instagram
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