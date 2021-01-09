«Шикарная!» Похудевшая Пелагея похвасталась рельефной фигурой

Поклонники восхитились стройной фигурой молодой мамы. В комментариях под публикацией можно найти множество заслуженных комплиментов.

«Поля, лечите меня такой мотивацией. Спасибо, что вы есть», «Ничего более красивого не видела давно! Идеологу и исполнителю браво! А дорогая Пелагея Сергеевна просто красивая женщина», «Нет ни одной души в нашей стране, которая бы ни любила замечательную, солнечную Пелагею!», «Поля, вы невозможная красотка!», «Замечательно выглядите!», «Невероятная, просто с ума сойти», — отметили восторженные фолловеры.