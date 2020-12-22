Пелагея с прической Монро и в изумрудном костюме показала пикантное декольте

«Самая красивая», «Только костюм этот взрослит слишком», «Шикарная», «После развода вы становитесь все прекраснее и прекраснее», «Образ делает вас старше», «Поля классная», «Какое заманчивое декольте, глаз не отвести», «Как же вы прекрасны! Я влюблена в этот образ. Вы такая красивая и сексуальная», «Красотка, как всегда», «Шикарная», «Оказывает, без мужа некоторые женщины выглядят и красивее и счастливее», — прокомментировали подписчики Пелагеи.

В непростой для певицы год поклонники поддерживали ее как могли. В декабре 2019-го Пелагея объявила, что после трех лет брака рассталась с мужем Иваном Телегиным. К тому времени они уже несколько месяцев не жили вместе. Причиной расставания стал роман хоккеиста с новой пассией. Бракоразводный процесс растянулся на год. Бывшие супруги долго не могли найти обоюдное решение по разделу имущества и алиментам для дочери Таисии.

В декабре Пелагея и Иван Телегин все же развелись. Отец будет платить ребенку положенные по закону 25% от доходов. Но деньгами девочка сможет воспользоваться только после совершеннолетия, так как они будут поступать на специальный счет. А пока Пелагея взяла все обеспечение дочери на себя.