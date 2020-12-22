Пелагея с прической Монро и в изумрудном костюме показала пикантное декольте
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Певица Пелагея показала поклонникам новое фото, на котором предстала в ярком костюме с пикантным декольте. Артистке для съемок в новогоднем шоу подобрали ярко-изумрудный костюм с жилеткой и жакетом. Стилисты сделали ей яркий макияж с алой помадой и smokey eyes, а также сделали укладку в стиле Мэрилин Монро.
«Поля на съемке... В общем, смотрите в новогодние праздники. Красота, как всегда, природная. Под чуткими руками становится ослепительной», — подписали фото помощники певицы, ответственные за ее соцсети.
«Самая красивая», «Только костюм этот взрослит слишком», «Шикарная», «После развода вы становитесь все прекраснее и прекраснее», «Образ делает вас старше», «Поля классная», «Какое заманчивое декольте, глаз не отвести», «Как же вы прекрасны! Я влюблена в этот образ. Вы такая красивая и сексуальная», «Красотка, как всегда», «Шикарная», «Оказывает, без мужа некоторые женщины выглядят и красивее и счастливее», — прокомментировали подписчики Пелагеи.
В непростой для певицы год поклонники поддерживали ее как могли. В декабре 2019-го Пелагея объявила, что после трех лет брака рассталась с мужем Иваном Телегиным. К тому времени они уже несколько месяцев не жили вместе. Причиной расставания стал роман хоккеиста с новой пассией. Бракоразводный процесс растянулся на год. Бывшие супруги долго не могли найти обоюдное решение по разделу имущества и алиментам для дочери Таисии.
В декабре Пелагея и Иван Телегин все же развелись. Отец будет платить ребенку положенные по закону 25% от доходов. Но деньгами девочка сможет воспользоваться только после совершеннолетия, так как они будут поступать на специальный счет. А пока Пелагея взяла все обеспечение дочери на себя.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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