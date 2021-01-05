«Барышни на катке»: Пелагея устроила зимние развлечения с 4-летней милашкой дочерью

Пелагея поделилась с подписчиками красивыми фотографиями, снятыми во время отдыха певицы с дочерью. Артистка устроила своей милашке Тасе зимние забавы на катке.

«Наши барышни во второй раз в жизни (Тася в два года, Поля в 5 лет) успешно посетили каток», — подписала певица милое видео. «Лед — это прям мое. Грация — наш конек», — с юмором прокомментировала Пелагея свое катание.