«Барышни на катке»: Пелагея устроила зимние развлечения с 4-летней милашкой дочерью
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея поделилась с подписчиками красивыми фотографиями, снятыми во время отдыха певицы с дочерью. Артистка устроила своей милашке Тасе зимние забавы на катке.
«Наши барышни во второй раз в жизни (Тася в два года, Поля в 5 лет) успешно посетили каток», — подписала певица милое видео. «Лед — это прям мое. Грация — наш конек», — с юмором прокомментировала Пелагея свое катание.
«Барышни на катке», «Шикарные девчонки», «Все мы немного Поля», «Какие же вы чудесные», «Прямая дорога в "Ледниковый период"!», «Ох, молодцы, а какие красивые! Спасибо за поднятие настроения!», «Я сейчас лопну от умиления. Сколько же в Тасе харизмы!», «Какие вы зайки», — прокомментировали подписчики.
Впервые на коньки маленькую Тасю поставил отец, хоккеист Иван Телегин, когда девочке было чуть больше двух лет. Видео с катанием он показывал в Instagram.
Иван Телегин и Пелагея были женаты три года. Расстались они в середине 2019-го, но сообщили об этом лишь несколько месяцев спустя. Официальный развод состоялся в конце прошлого года. Пелагея рассчитывала, что бракоразводный процесс пройдет быстро и безболезненно, но этого не произошло. Долгое время экс-супруги не могли договориться об опеке над ребенком, размере алиментов и разделе имущества.
В итоге сошлись на том, что Иван Телегин будет платить алименты дочери в размере 25% от заработка, но поступать деньги будут на специальный счет, которым Таисия сможет воспользоваться после совершеннолетия.
Фото и видео: Instagram Пелагеи и Ивана Телегина
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