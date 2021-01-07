Пелагея встретила Рождество с экс-супругом и дочкой: «Чудесные!»
Фото: @pelageya_insta / Instagram
Пелагея поделилась серией новых фото, сделанных в Рождество. Семья Пелагеи и Ивана Телегина воссоединилась ради дочки и сделала несколько нежных совместных снимков. Тася позирует в объятиях звездного отца и улыбается на камеру. Девочке заплели косы и украсили их искусственными цветами, которые подобрали к небесно-голубому платью с кружевами. Под фото Пелагея написала: «Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем — добра, любви, дружбы!».
Фолловеры остались в восторге от снимка семьи и написали: «Ну, какая же лапушка сладкая!», «Чудесные!», «Тася вылетая копия своих родителей», «Какая славная девочка», «Наверное это была мечта Таси. Она осуществилась», «Папина копия. С Рождеством всех!!!», «Так на маму похожа», «Волшебная, сказочная малышка».
Фото: @pelageya_insta / Instagram
Напомним, что Пелагея и Иван Телегин официально развелись через год после расставания. Пелагея сообщила о разрыве с мужем Иваном Телегиным в декабре 2019 года. К тому времени спортсмен не жил с семьей уже несколько месяцев. Тогда певица выразила надежду, что развод пройдет быстро и тихо, но этого не случилось. Процесс растянулся надолго, но теперь в нем поставили точку. Пелагея и Иван Телегин официально перестали быть мужем и женой.
К слову, недавно мы писали, как Пелагея порадовала подписчиков очаровательным семейным фото. Артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе со своей дочкой и бабушкой. Все представительницы прекрасного пола в кадре выглядят замечательно.
А вам понравилось фото Пелагеи? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: @pelageya_insta / Instagram
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