Пелагея встретила Рождество с экс-супругом и дочкой: «Чудесные!»

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин официально развелись через год после расставания. Пелагея сообщила о разрыве с мужем Иваном Телегиным в декабре 2019 года. К тому времени спортсмен не жил с семьей уже несколько месяцев. Тогда певица выразила надежду, что развод пройдет быстро и тихо, но этого не случилось. Процесс растянулся надолго, но теперь в нем поставили точку. Пелагея и Иван Телегин официально перестали быть мужем и женой.

К слову, недавно мы писали, как Пелагея порадовала подписчиков очаровательным семейным фото. Артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе со своей дочкой и бабушкой. Все представительницы прекрасного пола в кадре выглядят замечательно.

А вам понравилось фото Пелагеи? Делитесь своим мнением в комментариях!